VELOTOUR DER PRO SENECTUTE FRICKTAL

22 Velofahrer und 4 Leiter trafen sich kürzlich in Rheinfelden, um auf die Gempenfluh zu fahren. Die Toureneinteilung wurde wie folgt vorgenommen: Geniesser 1 leitete Martin Emmenegger, Geniesser 2 Christine Major und Sport Renata Fischler. Alle Touren führten die Gruppen via Kaiseraugst, Frenkendorf nach Gempen, an vielen Kirschbäumen vorbei. Der Aufstieg auf die Gempenfluh war steil und lang. Es nieselte während des ganzen Aufstiegs, aber mit Motor war es für alle möglich, den Anstieg zu bewältigen. Die Anstrengung hatte sich gelohnt. Ein sensationeller Ausblick nach Basel, Deutschland und ins Elsass erwartete die Velofahrer. Die Stimmung war trotz Regenjacke gut. Anschliessend sausten alle auf einer langen Fahrt hinab über Nuglar, Liestal, Füllinsdorf zurück zum Ausgangspunkt. (mgt)



