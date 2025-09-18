Immobilien
VELOTOUR DER PRO SENECTUTE FRICKTAL

  18.09.2025 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

22 Velofahrer und 4 Leiter trafen sich kürzlich in Rheinfelden, um auf die Gempenfluh zu fahren. Die Toureneinteilung wurde wie folgt vorgenommen: Geniesser 1 leitete Martin Emmenegger, Geniesser 2 Christine Major und Sport Renata Fischler. Alle Touren führten die Gruppen via ...

