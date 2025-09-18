Veloclub Rheinstern Möhlin stark vertreten

Radball: Nordwestschweizer Meisterschaften: Nach der langen Sommerpause findet im September traditionell die Nordwestschweizer Meisterschaft statt. Auch in diesem Jahr zeigte Möhlin grosse Präsenz.

In der Kategorie U11 musste ad hoc eine Ersatzformation gebildet werden, Keith Freiermuth spannte spontan mit dem Oftringer Marco Knubel zusammen. Die vereinsübergreifende Mannschaft konnte sogar einen Sieg einfahren, landete aber knapp neben dem Podest auf Schlussrang vier.

In der U13 spielten Miles Roth und Finn Bollinger ein starkes Turnier. Im letzten Spiel des Tages trafen die beiden bisher ungeschlagenen Teams aufeinander. Bremgarten und Möhlin trennten sich 3:3, der Sieger musste im Penaltyschiessen ermittelt werden. Auch dort blieb es ausgeglichen und maximal spannend, bis sich Bremgarten schlussendlich mit 6:5 durchsetzen konnte. Miles Roth und Finn Bollinger holten somit die Silbermedaille.

Beim U15-Turnier konnte sich die Oftringer Heimmannschaft durchsetzen, Amelie und Salome Lauber belegten den zweiten Platz, direkt vor ihren Vereinskollegen Finn Hilpert und Nico Battilana auf Platz drei.

In der 1. Liga blieb die Neuformation mit Elia und Renato Bianco ungeschlagen und kürte sich somit zum Nordwest-Schweizermeister.

In der Nati B nahmen gleich drei Möhliner Mannschaften teil, sie alle konnten jedoch den Sieg von Schöftland nicht verhindern. Das Podest komplettierten Tom Graf und Yosuke Degen, sowie Fabian Burch und Marc Graf. Auf dem vierten Platz landete das dritte Rheinsternler-Team mit Stuart Müller und Raphael Schmid.

Auch in der Nati A war Möhlin vertreten, Simon Fischler und Stefan Lützelschwab erreichten den zweiten Platz hinter der Mannschaft aus Oftringen. (mgt)