VBC ist spitze

Toller Start für Zeininger Volleyballdamen

Die Saison startete super für die Damen des Volleyballclub Zeiningen. Bereits beim ersten Spiel zeigten sie, dass sie in der Zwischenzeit viel trainiert hatten.

Die Ambitionen des Teams sind sehr hoch. Für die Damen kamen die vielen Siege jedoch relativ unerwartet. So können sie kaum glauben, dass sie nun in der Saisonmitte erst einmal geschlagen wurden und auf dem ersten Platz stehen.

Sieben Mal standen sie bis jetzt auf dem Feld, und sechs Mal verliessen sie es mit dem Sieg. Das Team gewann diese Saison an enormer Konstanz, die Damen haben den Teamspirit gefunden. Ihre Trainerin und Präsidentin, Regine Zeller, schweisste die Damen zusammen, vermittelte Technik und teilte ihre Spielerfahrung. Der Zusammenhalt spiegelt sich nicht nur in der Tabelle, sondern auch an der Spielfreude auf dem Feld. «Wir stehen kompakt und vertrauen einander.» Gerade im letzten Auswärtsspiel gegen das Team von Lausen mussten sie beweisen, dass sie die Ruhe bewahren können, auch wenn sie nicht vorne liegen. Der erste Satz war sehr umkämpft, teilweise lag der VBC Zeiningen im Rückstand, doch auch diesen Kampf gewannen sie.

Mit etwas mehr Selbstvertrauen und Kampfgeist ging es in den zweiten Satz, dieser wurde hoch gewonnen. Dafür war es im dritten Satz wieder etwas ausgeglichener. So war dies ein spannendes und nervenaufreibendes Spiel, an dem die Damen immer dran blieben.

Nun blickt das Team etwas weiter in die Zukunft, ans Saisonende, und träumt vom Aufstieg in die höhere Liga der Easy League. Trotz super Bilanz ist die Saison noch nicht zu Ende. Wer das Team gerne in der Heimhalle unterstützen möchte, kann am 2. März um 20.15 Uhr in der Turnhalle Brugglismatt als Fan erscheinen (mgt)