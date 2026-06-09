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Vater und Sohn vorläufig festgenommen

  09.06.2026 Rheinfelden

Eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau wollte am Samstagnachmittag in Rheinfelden einen auffälligen Motorradfahrer zur Kontrolle anhalten. Beim Anblick der Polizei flüchtete dieser jedoch und blieb zunächst verschwunden. Auf der Fahndung stiess die Polizei bei der Avia-Tankstelle an der ...

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