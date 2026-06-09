Vater und Sohn vorläufig festgenommen

Eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau wollte am Samstagnachmittag in Rheinfelden einen auffälligen Motorradfahrer zur Kontrolle anhalten. Beim Anblick der Polizei flüchtete dieser jedoch und blieb zunächst verschwunden. Auf der Fahndung stiess die Polizei bei der Avia-Tankstelle an der ...

Eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau wollte am Samstagnachmittag in Rheinfelden einen auffälligen Motorradfahrer zur Kontrolle anhalten. Beim Anblick der Polizei flüchtete dieser jedoch und blieb zunächst verschwunden. Auf der Fahndung stiess die Polizei bei der Avia-Tankstelle an der Zürcherstrasse auf die gesuchte Yamaha. In der Folge gelang es, einen 17-Jährigen aus der Region als mutmasslichen Lenker zu ermitteln. Zurück bei der Tankstelle befragte ihn die Kantonspolizei und eröffnete ihm die Anzeige wegen Strassenverkehrsdelikten. «Während diese Massnahme in geordnetem Rahmen erfolgen konnte, eskalierte die Situation, als der Vater des Jugendlichen erschien. Beide verhielten sich fortan derart aggressiv und renitent, dass es zu einem Gerangel kam», teilt die Kantonspolizei gegenüber der NFZ mit.

Mit Unterstützung einer weiteren Patrouille musste die Polizei den Vater in Handschellen legen. Gegen den Sohn setzte die Kantonspolizei den Taser ein, was das vorsorgliche Aufgebot einer Ambulanz zur Folge hatte. Wie sein Vater wurde daraufhin auch der 17-Jährige vorläufig festgenommen. Inzwischen sind beide wieder auf freiem Fuss und müssen sich vor der Staatsanwaltschaft sowie der Jugendanwaltschaft verantworten. (nfz)