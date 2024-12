Vanessa Billy spricht Wer klopft da an die Kirchentür? mit Yasmin Afschar

Veranstaltung im Rehmann-Museum

Im Rahmen der Ausstellung «Technologie der Zukunft» lädt das Rehmann-Museum am Sonntag, 26. Januar 2025 (Beginn 15 Uhr) zum Gespräch zwischen Künstlerin Vanessa Billy (Zürich) und Kuratorin Yasmin Afschar (Zürich). Im Anschluss an das Gespräch folgt die Präsentation des Ausstellungskatalogs.

Vanessa Billy (*1978 in Genf, wohnhaft in Zürich) ermöglicht mit ihren Werken eine neue Perspektive auf die Energiegewinnung mit dem Augenmerk auf die Nachhaltigkeit. Yasmin Afschar, Kunsthistorikerin und freischaffende Kuratorin, lebt in Zürich. Von 2018 bis 2021 arbeitete sie als Kuratorin am Aargauer Kunsthaus in Aarau, leitete danach vorübergehend die Mainzer Kunsthalle und ist weiterhin Mit-Betreiberin von «Le Foyer – in Process» – eine nomadische Gesprächsplattform mit Fokus auf künstlerische Prozesse.

Buchvernissage

Die Publikation zur Ausstellung wird zusammen mit Vanessa Billy, Brodie Ellis und dem Paul-Schatz-Archiv erarbeitet. Der Katalog macht die Auseinandersetzung mit Technologie und Ökologie aus der Sicht der Gegenwartskunst zugänglich.

Der Kurator, Michael Hiltbrunner, erläutert die Arbeiten der einzelnen Kunstschaffenden, insbesondere auch deren Entstehungsprozess sowie die historischen Aspekte der Arbeiten von Paul Schatz. Die Autorin Heike Faller im ZEITmagazin geht der Frage des menschlichen Energiehungers nach und wie dieser mit den experimentell-künstlerischen und wissenschaftlichen Ansätzen und mit unserer Zukunft konkret in Beziehung steht. Vor dem Gespräch, zwischen 14 und 14.30 Uhr, findet eine öffentliche Führung des Kurators des Rehmann-Museums, Michael Hiltbrunner, statt. (mgt)