Vandalismus in der Turnhalle Liebrüti

Vandalismus in der Turnhalle Liebrüti11.12.2025 Kaiseraugst
Am vergangenen Wochenende kam es in der Kaiseraugster Turnhalle Liebrüti zu einem Vandalismus-Vorfall, bei welchem ein Sachschaden entstanden ist. «Der Gemeinderat verurteilt diesen Zwischenfall und hat entschieden, entsprechend Strafanzeige einzureichen», heisst es in einer ...
Am vergangenen Wochenende kam es in der Kaiseraugster Turnhalle Liebrüti zu einem Vandalismus-Vorfall, bei welchem ein Sachschaden entstanden ist. «Der Gemeinderat verurteilt diesen Zwischenfall und hat entschieden, entsprechend Strafanzeige einzureichen», heisst es in einer Gemeindemitteilung. (nfz/mgt)