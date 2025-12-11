Immobilien
Vandalismus in der Turnhalle Liebrüti

  11.12.2025 Kaiseraugst

Am vergangenen Wochenende kam es in der Kaiseraugster Turnhalle Liebrüti zu einem Vandalismus-Vorfall, bei welchem ein Sachschaden entstanden ist. «Der Gemeinderat verurteilt diesen Zwischenfall und hat entschieden, entsprechend Strafanzeige einzureichen», heisst es in einer ...

