Vandalismus bei der Turnhalle Liebrüti

Am vergangenen Wochenende kam es in der Kaiseraugster Turnhalle Liebrüti zu einem Vandalismus-Vorfall, bei welchem ein Sachschaden entstanden ist. «Der Gemeinderat verurteilt diesen Zwischenfall und hat entschieden, entsprechend Strafanzeige einzureichen», heisst es in einer Gemeindemitteilung.