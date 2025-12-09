Vandalismus bei der Turnhalle Liebrüti

Vandalismus bei der Turnhalle Liebrüti09.12.2025 Kaiseraugst
Am vergangenen Wochenende kam es in der Kaiseraugster Turnhalle Liebrüti zu einem Vandalismus-Vorfall, bei welchem ein Sachschaden entstanden ist. «Der Gemeinderat verurteilt diesen Zwischenfall und hat entschieden, entsprechend Strafanzeige einzureichen», heisst es in einer Gemeindemitteilung.
Am vergangenen Wochenende kam es in der Kaiseraugster Turnhalle Liebrüti zu einem Vandalismus-Vorfall, bei welchem ein Sachschaden entstanden ist. «Der Gemeinderat verurteilt diesen Zwischenfall und hat entschieden, entsprechend Strafanzeige einzureichen», heisst es in einer Gemeindemitteilung.