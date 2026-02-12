Vandalen wüteten

Am Wochenende haben Unbekannte auf den Rheinfelder Sportanlagen Schiffacker gewütet. Die Scheiben bei der Auswechselbank wurden eingeschlagen, ein Abfalleimer abgerissen und ein Zaun beschädigt. «Wir bedauern die entstandenen Schäden sehr und ärgern uns über diesen ...

Am Wochenende haben Unbekannte auf den Rheinfelder Sportanlagen Schiffacker gewütet. Die Scheiben bei der Auswechselbank wurden eingeschlagen, ein Abfalleimer abgerissen und ein Zaun beschädigt. «Wir bedauern die entstandenen Schäden sehr und ärgern uns über diesen wiederholten Vandalismus auf den öffentlichen Sportanlagen Schiffacker», erklärt Dominik Tanner, Präsident des FC Rheinfelden.

Im Moment ruht der Trainingsbetrieb auf dem Schiffacker aufgrund der gesperrten Plätze (Wintersperre). «Wir sind überzeugt, dass es sich bei den Verursachern nicht um Mitglieder des FC Rheinfelden handelt», sagt Tanner. Die demolierten Anlagen gehören der Stadt Rheinfelden. (nfz)