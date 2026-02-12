Immobilien
Vandalen wüteten

  12.02.2026 Rheinfelden

Am Wochenende haben Unbekannte auf den Rheinfelder Sportanlagen Schiffacker gewütet. Die Scheiben bei der Auswechselbank wurden eingeschlagen, ein Abfalleimer abgerissen und ein Zaun beschädigt. «Wir bedauern die entstandenen Schäden sehr und ärgern uns über diesen ...

