Urs Plüss ist höchster Aargauer

  08.01.2026 Aargau
Urs Plüss (EVP, Zofingen) ist seit 2013 Grossrat und gut vernetzt, vom Gewerbeverein über den Schützenverein, die reformierte Kirche bis zur Stiftung Schloss Biberstein, die er präsidiert. Das Grossratspräsidium ist kein Macht- oder Richtungsamt, es hat keine Weisungs- oder Entscheidungskompetenz über den Rat oder die Regierung, sondern ist ein Ordnungs- und Repräsentationsamt. Foto: zVg
An der ersten Grossratssitzung im 2026 ging es hauptsätzlich um die Wahl des neuen Grossratspräsidenten und seinen Vizepräsidenten. Neben dieser Wahl war ein zentrales Thema der Eröffnungssitzung die Diskussion um ein für dringlich erklärtes Postulat betreffend der ...

