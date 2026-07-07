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Urnäsch erleben und geniessen

  07.07.2026 Fricktal
Die Teilnehmenden der Pro-Senectute-Ferienwoche. Foto: zVg
Die Teilnehmenden der Pro-Senectute-Ferienwoche. Foto: zVg

Ferienwoche der Pro Senectute Bezirk Laufenburg

Mit dem Car reisten zwanzig Feriengäste mit vier Betreuerin nen ins w u nderschöne Appenzellerland nach Urnäsch. Im Hotel Krone wurden die Teilnehmenden der Pro-Senectute-Ferienwoche mit einem reichhaltigen Apéro ...

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