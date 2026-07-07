Urnäsch erleben und geniessen

Mit dem Car reisten zwanzig Feriengäste mit vier Betreuerin nen ins w u nderschöne Appenzellerland nach Urnäsch. Im Hotel Krone wurden die Teilnehmenden der Pro-Senectute-Ferienwoche mit einem reichhaltigen Apéro ...

Ferienwoche der Pro Senectute Bezirk Laufenburg

Mit dem Car reisten zwanzig Feriengäste mit vier Betreuerin nen ins w u nderschöne Appenzellerland nach Urnäsch. Im Hotel Krone wurden die Teilnehmenden der Pro-Senectute-Ferienwoche mit einem reichhaltigen Apéro willkommen geheissen.

Das v ielseitige Wochenprogramm mit Ausf lügen auf den Hohen Kasten oder ins Jakobsbad mit Kutschenfahrt machte allen Gästen viel Freude. Die intressante Carfahrt durch das hügelige Appenzellerland nach St. Anton ins Ausflugsrestaurant Töni war ein Erlebnis für alle. Dort wurden die Gäste mit einem herrlichen Hausdessert und einem Kaffee verwöhnt.

Das morgendliche Zusammensein mit Turnen, Singen, Gedächtnistraining und natürlich immer viel Fröhlichkeit, machte den Gästen viel Freude.

Im Hotel Krone in Urnäsch wurden die Teilnehmenden der Pro-Senectute-Ferienwoche mit feinstem Essen verwöhnt. Der liebevolle Umgang der Angestellten mit den Feriengästen war einmalig. I h nen gehör t ei n besonderes «Dankeschön», da waren sich alle einig.

Diese erlebn isreiche Woche wird sicher allen Gästen in guter Erinnerung bleiben. (mgt)