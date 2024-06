Unvergesslicher Spieltag

Waldolympiade für Beeinträchtigte

Kürzlich organisierte der Kiwanis Club Rheinfelden zusammen mit insieme den traditionellen Spieltag für die Freizeittreffs FambiKi und FambiKi Plus im Wald beim Schiffacker. FambiKi ist ein Zusammenkommen von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung, die sich einmal pro Monat bei Spiel, kreativen Tätigkeiten und Ausflügen treffen.

Der Tag startete mit einem spannenden Postenlauf auf dem Vitaparcours im Wald. An zehn Posten mussten vielseitige Aufgaben gelöst werden. Allen Teilnehmern winkten am Ende schöne Preise. Die zehn Posten wurden von Kiwanis-Mitgliedern betreut, welche sich für einmal als Spielleiter engagierten. Nach Abschluss des Postenlaufs spendierte der Club allen Teilnehmern und Betreuern im Festzelt des FC-Grümpelturniers Essen und Getränke. Abgerundet wurde der Lunch durch eine vom FC Rheinfelden organisierte Zaubershow, die so manchen in Staunen versetzte.

Frisch gestärkt ging es am Nachmittag zur Preisverleihung. Was für ein Leuchten in den Augen der Gewinnergruppe «Die Coolen», als sie ihre Preise als erste aussuchen durften. Die FambiKianer bedankten sich bei den Kiwanern mit einem Riesenapplaus und einem Bhaltis. Für die Helfer vom KC Rheinfelden wird dieser Spieltag immer in Erinnerung bleiben. Soviel Freude und Lachen in den Gesichtern der Kinder und Jugendlichen zu sehen, war einmalig und ging unter die Haut. Den nächsten Spieltag wird Kiwanis im Jahr 2025 ausrichten. (mgt/nfz)