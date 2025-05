Unterwegs mit der Juseso Fricktal

Sommerangebote für Fricktaler Jugendliche

Die Juseso Fricktal bietet Jugendlichen aus der Region Fricktal auch in diesem Sommer wieder spannende Programmpunkte an. Anfang Juli wird eine Gruppe für eine Woche nach Spanien reisen und dort auf dem Jakobsweg entlang der Küste nach Santiago de Compostela pilgern. Die Nachfrage hierfür war sehr gross, so Simon Hohler, der Leiter der Fachstelle. 20 Jugendliche nehmen an dieser Reise teil. Ebenfalls in den Sommerferien bietet die Juseso auch wieder die Erlebnistage an. Diese finden in der letzten Schulferienwoche vom 6. bis zum 8. August statt und beinhalten drei Tage voller erlebnisreicher Aktionen, wie einer geführten Kanutour auf dem idyllischen Altrhein nördlich von Basel, einem Besuch im Abenteuer-Kletterwald, Abkühlung im Freibad sowie einem gemeinsamen Besuch im Europapark in Rust. Übernachten wird die Gruppe dabei in einem Hotel in der Nähe des Europaparks, das einen geeigneten Ausgangspunkt für die Aktionen bietet.

Die Erlebnistage richten sich an Jugendliche ab 13 Jahren. Anmeldeschluss ist der 31. Mai. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Webpage der Juseso Fricktal unter www.jusesofricktal.ch

Zum Abschluss des Sommers und als Startaktion zum neuen Schuljahresprogramm plant die Juseso gemeinsam mit der Jugendarbeit der Ortsgemeinden von Frick und Gipf-Oberfrick sowie mit der pfarreilichen Jugendarbeit im katholischen Pastoralraum Oberes Fricktal eine Sommer-Abschlussveranstaltung am Freitag, 12. September mit Holi-Farbspektakel beim Jugendtreff «Freakhall» in Gipf-Oberfrick. (mgt)