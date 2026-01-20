UNTERWEGS MIT DEM FRIEDENSLICHT

Die erste Station der Sternsinger Möhlin war das Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach. Dort teilten sie das Friedenslicht, das sie zum ersten Mal mitführten. Das Licht – Anfang Dezember in Bethlehem entzündet, mit Flugzeug und Zug über Wien nach Basel gereist – holten die Sternsinger am 14. Dezember in Basel ab, pflegten und bewahrten es seither vor dem Ausgehen. Das Sternsinger-Team Möhlin schreibt: «Wir hatten das Friedenslicht dabei, um es in die Häuser zu tragen, damit der Gedanke an den Frieden immer gegenwärtig sei.» Nach dem Besuch im Stadelbach ging es weiter. Es war toll, die positiven Rückmeldungen von allen Seiten zu hören. Die Sängerinnen und Sänger haben zwei anstrengende Abende mit Bravour gemeistert und zeigten sich glücklich und zufrieden. «Es ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich, einen solchen Einsatz zu leisten. Allen Spendern für das Sammel-Projekt auch ein herzliches Danke für ihren Beitrag und auch danke, dass wir uns in verschiedenen Stuben etwas aufwärmen durften.» (mgt)