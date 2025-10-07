Unterwegs im Südschwarzwald

Der diesjährige Ausflug der christkatholischen K irchgemeinde Rheinfelden-Kaiseraugst, des Wegenstettertals und des Frauenvereins Rheinfelden führte in den nahe gelegenen Südschwarzwald. Bei kühlen Temperaturen machten sich 33 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Car auf den ...

Der diesjährige Ausflug der christkatholischen K irchgemeinde Rheinfelden-Kaiseraugst, des Wegenstettertals und des Frauenvereins Rheinfelden führte in den nahe gelegenen Südschwarzwald. Bei kühlen Temperaturen machten sich 33 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Car auf den Weg. Erster Halt war in St. Blasien. Interessierte nutzten die Gelegenheit, den Dom zu besichtigen. Die ehemalige Abteikirche des Klosters hat eine Gesamthöhe von 62 Metern und wurde 1783 geweiht. Mit einer Spannweite von 36 Metern gehört ihre Kuppel gegenwärtig zu den grössten in Europa. Einige Reisende vertraten sich die Beine und trafen sich bei Kaffee und Kuchen.

Nach dem anderthalbstündigen Aufenthalt ging die kurvenreiche Fahrt weiter nach Zell im Wiesental. Dort wurden die Reiseteilnehmer zu einem üppigen Mahl willkommen geheissen. Wie immer wurde der Ausflug auch für einen regen Austausch untereinander benutzt. Viele Teilnehmende sehen sich nur einmal im Jahr, nämlich an eben diesem Ausf lug. Das Gespräch ist daher ebenso Bestandteil des Ausflugs wie das Programm selbst. Gut gelaunt und zufrieden trat die Reisegruppe am Nachmittag wieder die Heimreise an. (mgt/nfz)