Unterstützung für Telefondienst

Der Regierungsrat hat einen Verpflichtungskredit für die Erneuerung des Vertrags «Telefondienst Opferhilfe» mit der Dargebotenen Hand in der Höhe von 717 000 Franken für die Jahre 2026– 2028 beschlossen. Damit kann die geplante nationale Notrufnummer im Kanton Aargau mit einer erfahrenen Partnerorganisation umgesetzt werden. Mit der Dargebotenen Hand Aargau/Solothurn steht eine erfahrene Organisation zur Verfügung, die eine professionelle und flächendeckende 24/7-Betreuung ausserhalb der Bürozeiten der Opferberatung gewährleisten kann. Während der Bürozeiten stellt die Opferberatung Aargau die telefonische Erreichbarkeit sicher. (nfz)