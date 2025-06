Unterstützung von Nationalrat Riner

Am vergangenen Samstag fand in Kaiseraugst ein weiterer Anlass der Reihe «SVP bi de Lüt» mit Gemeindepräsidenten-Kandidat Jean Frey statt. An mehreren Standorten in der Gemeinde suchte Jean Frey das direkte Gespräch mit der Bevölkerung. Am Vormittag wurde der Anlass begleitet von Christoph Riner, Nationalrat aus dem Fricktal, der die Gelegenheit nutzte, um Jean Frey öffentlich seine Unterstützung auszusprechen. Er betonte die Bedeutung einer verlässlichen, bürgernahen Gemeindeführung – gerade in bewegten Zeiten. (mgt)