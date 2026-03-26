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Unterstützung für «casa cantero»

  26.03.2026 Rheinfelden
Die Frauen von Soroptimist International Club Fricktal waren mit ihrem Tulpenverkauf in Rheinfelden und Frick aktiv. Foto: zVg
Die Frauen von Soroptimist International Club Fricktal waren mit ihrem Tulpenverkauf in Rheinfelden und Frick aktiv. Foto: zVg

Erfolgreiche Aktion von Soroptimist Fricktal

Bei wunderbarem Frühlingswetter führte der Soroptimist International Club Fricktal am Samstag seinen traditionellen Tulpenverkauf in Rheinfelden und Frick durch. Zahlreiche Passantinnen und Passanten nutzten die Gelegenheit, mit dem ...

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