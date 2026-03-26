Unterstützung für «casa cantero»

Bei wunderbarem Frühlingswetter führte der Soroptimist International Club Fricktal am Samstag seinen traditionellen Tulpenverkauf in Rheinfelden und Frick durch. Zahlreiche Passantinnen und Passanten nutzten die Gelegenheit, mit dem ...

Erfolgreiche Aktion von Soroptimist Fricktal

Bei wunderbarem Frühlingswetter führte der Soroptimist International Club Fricktal am Samstag seinen traditionellen Tulpenverkauf in Rheinfelden und Frick durch. Zahlreiche Passantinnen und Passanten nutzten die Gelegenheit, mit dem Kauf der farbenfrohen Blumen ein soziales Projekt im Kanton Aargau zu unterstützen. Der gesamte Erlös des diesjährigen Tulpenverkaufs kommt der Institution «casa cantero» in Gebenstorf zugute.

«Casa cantero» engagiert sich für Frauen und Familien, die sich in herausfordernden Lebenssituationen befinden. Die Spende geht an die Notfall- und Abklärungsgruppe. Diese bietet für Frauen, Schwangere sowie Mütter mit ihren Kindern, die sich in akuten Krisen- oder Belastungssituationen befinden, einen geschützten Rahmen an. Im Zentrum der Arbeit stehen Betreuung, Begleitung und Stabilisierung im Alltag. Die Einrichtung bietet einen geschützten Raum, in dem Betroffene Unterstützung erhalten, neue Perspektiven entwickeln und Schritt für Schritt in ein selbst bestimmtes Leben zurückfinden können.

Der Tulpenverkauf ist seit Jahren eine feste Aktion von Soroptimist International Club Fricktal und verbindet auf besondere Weise soziales Engagement mit der Freude am Frühling. «Es ist beeindruckend zu sehen, wie gross die Unterstützung aus der Bevölkerung ist. Jeder verkaufte Tulpenstrauss steht symbolisch für Solidarität und Mitmenschlichkeit, gemäss dem Motto ‹Blumen schenken – Zukunft ermöglichen›», äussern sich Vertreterinnen des Clubs. Die Soroptimist bedanken sich bei allen treuen Käuferinnen und Käufern für ihre Spende. (mgt/nfz)