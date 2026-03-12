Unterkunft wird verlängert

Unterkunft wird verlängert12.03.2026 Nordwestschweiz
Der Regierungsrat hat für die befristete Weiterführung der Unterbringung von unbegleiteten Minderjährigen aus dem Asylbereich in der Unterkunft in Windisch einen Verpflichtungskredit von 540 000 Franken beschlossen.
Weil sich das geplante Neubauprojekt der Vermieterin ...
Weil sich das geplante Neubauprojekt der Vermieterin verzögert, kann der Kantonale Sozialdienst (KSD) die Liegenschaften weiterhin als Unterkunft für bis zu 60 unbegleitete Minderjährige aus dem Asylbereich nutzen. (nfz)