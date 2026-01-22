Unterirdisch unterwegs

Wärme Laufenburg baut im Altstadt-Stollen

Der Wärmeverbund 2 in der Altstadt startete am 13. Januar wie angekündigt den Weiterausbau der Fernwärmeleitungen.

Nachdem seit Herbst 2025 die ersten Liegenschaften in der Laufenburger Marktgasse mit Fernwärme ab dem Provisorium bei der Stadthalle beliefert werden, stehen nun weitere Ausbauschritte auf dem Programm. Der Ausbau in der Herrengasse ist abgeschlossen und weitere Lieferverträge konnten hier abgeschlossen werden. Somit ist gesichert, dass die Wärme spätestens im Frühling 2026 in den dortigen Liegenschaften ankommt, heisst es in der Mitteilung der Stadt.

Wärme fliesst durch den Altstadt-Stollen

Vor zirka 40 Jahren wurde unter der Altstadt von Laufenburg ein ungefähr 250 Meter langer Stollen gebaut. Er ist unter den Liegenschaften der Fischergasse bis zur Laufengasse platziert. Der Stollen wurde als Abwasserstollen für die neue Kläranlage im Gebiet Hardwald ausgebaut.

Wärme Laufenburg macht sich diesen Stollen nun zunutze und erschliesst die Liegenschaften in diesem Perimeter mit Kernbohrungen für die Fernwärme. Dank den von einigen Liegenschaftsbesitzern erteilten Durchleitungsrechten müssen nicht alle Liegenschaften einzeln angeschlossen werden. Es werden mehrmals einige Liegenschaften miteinander durch die Keller verbunden. Dadurch können mehrere Kernbohrungen im felsigen Laufenburger Untergrund vermieden werden.

Die Grabarbeiten für die Heizungsrohre haben am 13. Januar begonnen. Die Kernbohrungen werden in den nächsten Wochen folgen, sodass auch hier die Lieferung der Fernwärme bis im Herbst erfolgen kann. In der Folge werden dann die Arbeiten ab dem Rhytörli auf der Rheinseite zur Erschliessung der Liegenschaften in der Unteren Wasengasse in Angriff genommen.

Ziel rückt näher

Wärme Laufenburg kommt mit diesem Weiterausbau dem gesetzten Ziel, die Elektroheizungen in der Altstadt zu ersetzen, bedeutend näher. An dieser Stelle geht auch der Dank an die Planer der Durena AG, Lenzburg und die Mitarbeiter der Firmen Ziegler und Equans, welche die anspruchsvollen Arbeiten in der historischen Altstadt mit schwierigem Untergrund termingerecht vorantreiben. «Wir sind zuversichtlich, dass im Spätfrühling die finalen Arbeiten bei der Oberfläche in der Marktgasse abgeschlossen werden können und damit auch die Anwohner wieder problemlos zu ihren Liegenschaften gelangen, und das gesellschaftliche Leben zurückkehrt», heisst es seitens der Begleitgruppe Wärmeverbund Altstadt Laufenburg. (mgt)