Unterbruch des Multimedianetzes für eine Nacht

  28.08.2025 Rheinfelden

Weil im Multimedianetz der Stadt Rheinfelden eine Glasfaserhauptleitung ersetzt werden muss, kommt es von Dienstag, 9. September, um 23 Uhr, bis Mittwoch, 10. September, um 6 Uhr in einem Teil des Stadtgebiets zu einem Unterbruch aller Dienste. Vom Unterbruch betroffen ist das folgende Gebiet ...

