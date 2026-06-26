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United States of Frick – Wenn die Schule zum Staat wird

  26.06.2026 Fokus
Frisch aus dem Pizzaofen. Fotos: Lilly Wegmann
Frisch aus dem Pizzaofen. Fotos: Lilly Wegmann

Was braucht es, damit ein Staat funktioniert? Für drei Tage wurde das Fricker Oberstufen-Schulhaus zu einem eigenen Staat mit Regierung, Parlament, Gerichten, Betrieben und eigener Währung. Ein spannendes, fassbares Schulprojekt.

Lilly Wegmann

Am Eingang kontrolliert der Zoll ...

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