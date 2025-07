Ungezwungen, informativ, politisch

«Meet & Greet mit Kaffee & Kuchen», unter diesem Titel wollen die Kaiseraugster Ortsparteien am Sonntag, 17. August, zwischen 15 und 17 Uhr im Höfli (zwischen Turnhalle und Schulhaus Dorf) die Stimmbevölkerung auf die bevorstehenden Wahlen einstimmen. Es werden keine Reden gehalten, es gibt kein Podiumsgespräch, sondern die Anwesenden können sich in kurzen Gesprächen direkt an die einzelnen Kandidierenden wenden, mit ihnen ihre Anliegen diskutieren, Fragen stellen, Zukunftsideen vorbringen, usw. «Kurzum: Es soll ein ungezwungener, informativer, politischer Anlass sein – unterstützt durch ein klassisches sonntägliches Angebot mit Kaffee und Kuchen und selbstverständlch auch mit anderen Getränken», heisst es in einer Medienmitteilung der Ortsparteien Die Mitte/CVP, FDP, GLP, SP und SVP. Die Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2026/29 werden in Kaiseraugst am 28. September durchgeführt. (nfz/mgt)