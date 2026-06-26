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Ungewisse Zukunft für beliebte Bücherkabine

  26.06.2026 Brennpunkt
Foto: Valentin Zumsteg
Foto: Valentin Zumsteg

Anfang Juni haben Unbekannte alle Bücher aus der kleinen kostenlosen Bibliothek beim Bahnhof Rheinfelden auf die Gleise geworfen. Noch ist unklar, wie es mit dem beliebten Angebot weitergeht.

Valentin Zumsteg

«Das war ein Schock für uns. So etwas ist in diesem Ausmass noch nie ...

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