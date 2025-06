Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend, um 22.15 Uhr, ereignete sich in Rheinfelden ein Selbstunfall. Dabei fuhr ein 17-jähriger Motorradlenker auf der Salinenstrasse von Möhlin herkommend in Richtung Rheinfelden. Nach einer leichten Kurve versuchte er, einem am Strassenrand parkierten PW auszuweichen, und ...

Am Samstagabend, um 22.15 Uhr, ereignete sich in Rheinfelden ein Selbstunfall. Dabei fuhr ein 17-jähriger Motorradlenker auf der Salinenstrasse von Möhlin herkommend in Richtung Rheinfelden. Nach einer leichten Kurve versuchte er, einem am Strassenrand parkierten PW auszuweichen, und verlor dabei die Beherrschung über das Motorrad. In der Folge kollidierte er mit einem Gartenzaun. Dabei verletzte er sich leicht. «Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen qualifizierten Atemalkoholwert», schreibt die Kantonspolizei. (mgt/nfz)