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Und plötzlich ist der Weg gesperrt

  17.03.2026 Kolumne
Cornel Wehrli,Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli,Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Wir dürfen seit über 20 Jahren täglich einen kleinen Weg durch den Garten unseres Nachbarn benutzen, um schneller ins Dorf zu gelangen. Nun ist unser Nachbar leider verstorben, und seine Tochter ...

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