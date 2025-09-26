Über einen jungen Mann und grossen Kämpfer

Als Patrick Hagist vor bald vier Jahren seinen Vierzigsten feiert, sorgt er gleich selbst für das grösste Geschenk. Doch das ist erst der Anfang. Musik ist sein Leben.

Ronny Wittenwiler

Blick zurück. Patrick Hagist feiert das Leben und seinen vierzigsten Geburtstag. Denken seine Eltern an diesen Moment zurück, suchen sie manchmal jetzt noch nach den richtigen Worten. «Das war wie eine Explosion», sagt die Mutter; «es flossen etliche Tränen», meint der Vater. Es sind Tränen von tiefer Ergriffenheit, an jenem 9. Dezember 2021.

Prüfungen im Leben

Patrick kommt als drittes Kind der Familie zur Welt. Der Rucksack wiegt schwer. Cerebrale Bewegungsstörung. Er ist an den Rollstuhl gebunden, seinen Muskeln fehlt die Kraft, Patrick aber ist stark. Selbst als er Jahre später mehrfach an Krebs erkrankt, kämpft er weiter wie ein Löwe, steckt niemals auf. Und dann, an seinem grossen Geburtstag, seinem Vierzigsten, ist für ihn der Moment gekommen: Patrick sagt danke. Seinen Eltern, den Geschwistern – «für alles, was sie für mich immer getan hatten». Dieses Dankeschön zum eigenen Geburtstag, vor versammelten Gästen, es ist verpackt in ein persönliches Lied. «Musik ist mein Leben. Sie gibt mir alle Kraft.»

Montag, 22. September, 2025. Mit am Tisch sitzt jetzt auch Ueli Burkhalter. Seine «Ueli’s Family Band» hat viele Fans, Patrick Hagist aber ist der allergrösste. Und so kam es, dass die Burkhalters damals nicht zweimal gefragt werden mussten. Der Text aus der Feder von Ueli Burkhalter, die Melodie von Sohn Marc Burkhalter, nahm Patrick Hagist sein Lied im Studio der Möhliner Familienband auf – leidenschaftlich, klangheimlich. «Wir hatten nicht die geringste Ahnung», sagt die Mutter, schüttelt den Kopf. «Nicht ein einziges Wort hat er gesagt.» Die Überraschung war perfekt. Und doch war das erst der Anfang.

Ein Traum wird wahr

Soeben hat sich der Herzenswunsch von Patrick Hagist erfüllt. Seinen Song durfte er vor wenigen Tagen in einem professionellen Tonstudio bei einem Musikproduzenten aufnehmen, der unter anderem auch für Beatrice Egli produziert hatte. Auf den gängigen Streaming-Plattformen wird das Lied bald zur Verfügung stehen, ein Musikvideo folgt in den nächsten Wochen. Und so ist aus dem Geschenk an seine Eltern vor bald vier Jahren etwas entstanden, wovon Patrick Hagist schon immer träumte. Er, der Kämpfer, hat jetzt ganz offiziell sein eigenes Lied. Ueli Burkhalter, der seine Kontakte dafür spielen liess, sitzt neben seinem grössten Fan und spricht davon, wie sehr er diesen jungen Mann doch bewundere. «Diese unglaublich positive Haltung, so etwas habe ich noch nie bei einem Menschen gesehen. Wie das Patrick in all den Jahren gemeistert hat und wie er es stets annimmt. Wenn ich nur schon daran denke, friert es mich.» Es ist wieder so ein Moment. Wie damals, am 9. Dezember 2021, wenn den anderen vor Ergriffenheit die Worte fehlen. Dann übernimmt Patrick einfach selbst. Und singt sein Lied. Musik ist sein Leben.

Patrick Hagist absolvierte eine IV-Anlehre und arbeitet von Montag bis Freitag, jeweils 7.30–16.15 Uhr, in der Stiftung MBF im Bereich Verpackung und Versand. Für seinen Arbeitsweg ist er auf einen Taxitransport angewiesen, den er mit seinem Einkommen selbst finanziert.