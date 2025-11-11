Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

UND ICH FLIEG, FLIEG, FLIEG ...

  11.11.2025 Rheinfelden
Foto: zVg
Foto: zVg

Wohin? Natürlich in den Rocker-Himmel von Insieme Rheinfelden, dem Verein zur Förderung von Menschen mit einer Behinderung! So und anders tönte es kürzlich aus der neuen Musik-Box der Tanzanimatoren Dani und Walti, und aus gegen 20 Kehlen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern am ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote