UND ICH FLIEG, FLIEG, FLIEG ...

Wohin? Natürlich in den Rocker-Himmel von Insieme Rheinfelden, dem Verein zur Förderung von Menschen mit einer Behinderung! So und anders tönte es kürzlich aus der neuen Musik-Box der Tanzanimatoren Dani und Walti, und aus gegen 20 Kehlen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern am ...

Wohin? Natürlich in den Rocker-Himmel von Insieme Rheinfelden, dem Verein zur Förderung von Menschen mit einer Behinderung! So und anders tönte es kürzlich aus der neuen Musik-Box der Tanzanimatoren Dani und Walti, und aus gegen 20 Kehlen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Rock-Weekend von Insieme Rheinfelden. Bereits zum 29. Mal stellte die Schule Zeiningen ihre Räumlichkeiten für den traditionellen «Rock’n’roll» zur Verfügung. Alle gaben während mehr als vier aktiven Stunden alles. Und die langjährigen Beobachter kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus, denn was das Tanzlehrer-Ehepaar Daniela und Walti Strauss an Energie und Freude zu wecken vermochte, überstieg einmal mehr die Erwartungen. Natürlich waren am Schluss alle etwas müde, aber bei Kaffee und Kuchen wurden sämtliche Lebensgeister wieder munter, und eine ganze Anzahl treuer Tänzer und Tänzerinnen haben sich schon vorsorglich für nächstes Jahr angemeldet. (mgt)