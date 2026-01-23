Und ein schöner Batzen blieb übrig

Es sind schöne Nachrichten, die reingef lattert kamen, nachdem so manche Klamotte einen neuen Narren gefunden hatte. Die zweite Fasnachtskleider-Börse in Möhlin ist schon wieder Geschichte und die Organisatorinnen schauen zufrieden ...

Zweite Fasnachtskleider-Börse

Es sind schöne Nachrichten, die reingef lattert kamen, nachdem so manche Klamotte einen neuen Narren gefunden hatte. Die zweite Fasnachtskleider-Börse in Möhlin ist schon wieder Geschichte und die Organisatorinnen schauen zufrieden darauf zurück. Selbst wenn es punkto Käuferinnen und Käufer noch Luft nach oben hat – so manch buntes Kleidungsstück, günstig erworben, dürfte schon bald wieder Ausgang bekommen. Sandra Ledermann, eine der Organisatorinnen, freut sich zudem auch darüber ganz besonders: «Nach Abzug aller Auslagen sind 800 Franken im Spendentopf übrig, die wir an die Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe überweisen können.»

Und weil die Börse nie schläft: Die nächste Auf lage findet am 9. Januar 2027 statt. Doch jetzt kommt erst einmal der 1. Faisse – und mit Klamotten sollte man nun eingedeckt sein. (rw)