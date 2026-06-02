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Und über Geld spricht man … doch!

  02.06.2026 Möhlin
«Allein mit den Finanzen – wie kann ich vorsorgen?» Foto: zVg
«Allein mit den Finanzen – wie kann ich vorsorgen?» Foto: zVg

Was geschieht, wenn der Partner, der bisher alle finanziellen Angelegenheiten geregelt hat, plötzlich ausfällt oder stirbt? Mit dieser Frage setzten sich Interessierte auseinander. Eingeladen hatten die «Senioren für Senioren Möhlin» gemeinsam mit der Budget- und Schuldenberatung ...

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