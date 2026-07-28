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«Una altra vida – Ein anderes Leben»

  28.07.2026 Laufenburg
Pippo Pollina begeisterte sein Publikum.
Pippo Pollina begeisterte sein Publikum.

Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quintet begeisterten. «So schön», schwärmten viele Konzert-Besucherinnen und -Besucher beim Verlassen der Stadthalle.

Regula Laux

Pippo Pollina und seinem Palermo Acoustic Quintet ist es in ihrem rund zweistündigen Konzert gelungen, das ...

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