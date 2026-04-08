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Umweltverbände wehren sich

  08.04.2026 Rheinfelden
Hier im Bereich «Höllhaken» auf Höhe Altstadt soll der Rhein eingetieft werden. Ein Probeaushub hat bereits stattgefunden. Archivfoto: Valentin Zumsteg
Hier im Bereich «Höllhaken» auf Höhe Altstadt soll der Rhein eingetieft werden. Ein Probeaushub hat bereits stattgefunden. Archivfoto: Valentin Zumsteg

Die Kraftwerksbetreiberin Naturenergie will mittels Eintiefungen an der Rheinsohle ihre Stromproduktion erhöhen. Umweltverbände haben fristgerecht interveniert.

Ronny Wittenwiler

Mit dem Projekt «Rheinfelden 20plus» will die Unternehmung Naturenergie ihre ...

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