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Möhlin und der Kreiselschmuck: Umtausch statt Bescherung

  02.07.2026 Rheinfelden
Kommt nicht: Der «Wellenbrecher»-Kreisel hat für massive Kritik gesorgt, nun verzichten die Salinen auf die Realisierung. Visualisierung: zVg
Kommt nicht: Der «Wellenbrecher»-Kreisel hat für massive Kritik gesorgt, nun verzichten die Salinen auf die Realisierung. Visualisierung: zVg

Die Schweizer Salinen verzichten auf die Realisierung des umstrittenen Kreiselschmucks. Statt des «Wellenbrechers» wird ein neues Kunstwerk gesucht.

Ronny Wittenwiler

Die Schweizer Salinen lenken ein: Die sieben Meter hohe Kunstinstallation beim Kreisel auf der Landstrasse ...

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