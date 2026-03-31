Umleitung Veloweg

Die Kantonsstrasse zwischen Ueken und Frick wird seit Mai 2025 saniert. Dabei wurde der Strassentunnel mit dem Veloweg umfassend instand gestellt. Um die Leitplanke zu montieren, welche die Velofahrenden vom motorisierten Verkehr schützt, muss der Veloweg nochmals für drei Wochen ...

Die Kantonsstrasse zwischen Ueken und Frick wird seit Mai 2025 saniert. Dabei wurde der Strassentunnel mit dem Veloweg umfassend instand gestellt. Um die Leitplanke zu montieren, welche die Velofahrenden vom motorisierten Verkehr schützt, muss der Veloweg nochmals für drei Wochen umgeleitet werden. Die Arbeiten starten am 7. April und dauern voraussichtlich bis 24. April 2026. «Um die Leitplanke zwischen Veloweg und Fahrbahn zu erstellen, ist der Einsatz von Bohr- und Rammgeräten nötig, die vom Veloweg aus arbeiten», teilt das Departement Bau, Verkehr und Umwelt mit. Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt bittet die Velofahrenden, die Umleitung (gekieste Naturstrasse) zu benutzen. «Die am Bau Beteiligten setzen alles daran, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, und danken für das Verständnis.» (mgt/sir)