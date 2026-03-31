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Umleitung Veloweg

  31.03.2026 Frick

Die Kantonsstrasse zwischen Ueken und Frick wird seit Mai 2025 saniert. Dabei wurde der Strassentunnel mit dem Veloweg umfassend instand gestellt. Um die Leitplanke zu montieren, welche die Velofahrenden vom motorisierten Verkehr schützt, muss der Veloweg nochmals für drei Wochen ...

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