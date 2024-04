Eine Sturmböe hat am Montagabend eine Linde in einem Privatgarten am Jakob-Strasser-Weg in Rheinfelden gefällt. Der grosse Baum stürzte auf die Salinenstrasse, die während längerer Zeit blockiert blieb.

Der Vorfall ereignete sich um zirka 18.20 Uhr. Feuerwehr und Polizei standen im Einsatz. Verletzt wurde laut aktuellem Kenntnisstand niemand. Der Verkehr musste vorübergehend umgeleitet werden. (vzu)