Umfrageaktion rettet Regenwald

Die Gemeindebibliothek Möhlin lädt bis Mitte Oktober alle Interessierten zur Teilnahme an einer Publikumsumfrage ein – unabhängig davon, ob sie bereits Nutzerinnen sind, die Gemeindebibliothek Möhlin kennen oder bislang noch keinen Kontakt mit der Bibliothek hatten. Mit dem Umfragetool Sentobib kann man seine Meinung anonym teilen und gleichzeitig die Zukunft der Bibliothek aktiv mitgestalten.Für jeden vollständig ausgefüllten Fragebogen wird – als gemeinnütziges Dankeschön – ein Quadratmeter bedrohten Regenwald gerettet. Zusätzlich nehmen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Verlosung teil, bei der eine Reise im Wert von 1000 Franken gewonnen werden kann. Die Sentobib-Umfrage wurde von einem europäischen Konsortium aus Universitäten und Bibliotheksorganisationen entwickelt und erfasst sowohl Mitglieder von Bibliotheken als auch bislang Nichtnutzende. Dabei lassen sich die Ergebnisse mit ähnlichen Bibliotheken – auf nationaler und europäischer Ebene – anonym vergleichen und auswerten. Die Teilnahme ist einfach: Online über den bereitgestellten Link https://de.sentobib.eu/8622oder auf Wunsch auch analog während des Bibliotheksbesuchs – und ist in wenigen Minuten erledigt. (mgt)