Umfahrung Brugg bringt Verbesserungen

Die Südwestumfahrung Brugg wurde im Herbst 2021 in Betrieb genommen. Der Kanton hat nun Verkehrszahlen vor und nach dem Bau ausgewertet. Das Fazit fällt positiv aus: Zusammen mit den flankierenden Massnahmen und dem Verkehrsmanagement Region Brugg bringt die Südwestumfahrung Brugg viele Verbesserungen für das Gesamtverkehrssystem in der Region. Die neue Südwestumfahrung hat die Funktion der Verbindungsspange zwischen dem westlichen Aaretal und Brugg-West auf der einen, sowie dem Autobahnanschluss A3 und Windisch auf der anderen Seite. Sie bringt deutlich weniger Verkehr in Windisch-Reutenen, Lupfig und Scherz. Auch könne nun das Zentrum Brugg-Windisch besser erreicht werden, heisst es weiter in der Mitteilung des Kantons. (nfz)