Umbau der Bushaltestelle Dorf in Effingen

Seit Anfang dieser Woche baut das Departement Bau, Verkehr und Umwelt Bushaltestellen in Effingen (Böztal) nach den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) um. Gearbeitet wird an zwei Bushaltekanten der Haltstelle Dorf in Effingen (Böztal). Die Umbauarbeiten dauern insgesamt rund vier Monate und enden voraussichtlich Ende September. Der Verkehr rund um die Bushaltekanten wird während der Bauzeit teilweise mit Lichtsignalanlage und teilweise mit einem Verkehrsdienst geregelt. Es ist mit örtlichen Behinderungen und Rückstau zu rechnen. Die entsprechenden Ersatzhaltestellen sind signalisiert. «Bei allen Haltekanten erhöhen wir den Randstein auf 22 Zentimeter. So können die Bedürfnisse von Personen mit Beeinträchtigungen, Mobilitätseinschränkungen oder Kinderwagen am besten abgedeckt werden. Im hinteren Bereich wird die Haltekante jeweils auf 16 Zentimeter erhöht. Hierbei handelt es sich um die sogenannte Antast-Strecke, welche die parallele Anfahrt für den Bus an die anschliessende Haltekante gewährleistet», erklärt der Projektleiter Tom Busslinger.

Die Abteilung Tiefbau dankt den Anwohnerinnen und Anwohnern sowie den Verkehrsteilnehmenden für das Verständnis. (mgt)