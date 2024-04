Ultraschnelles Internet in Rheinfelden ab 2024

In Absprache mit der Gemeinde Rheinfelden plant Swisscom den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes, wie das Unternehmen mitteilt. Teile der Gemeinde wurden bereits in den vergangenen Jahren mit modernen Glasfasertechnologien ausgebaut. Nun werden weitere Gebiete in mehreren Etappen mit Glasfaser (Fibre to the Home) ausgebaut. Erste Bauarbeiten sind ab Frühling 2024 geplant, bereits im Herbst 2024 können weitere Teile der Bevölkerung von Rheinfelden angeschlossen werden. Die Gemeindevertretung und Swisscom haben diesen weiteren Ausbau gemeinsam vereinbart. Sobald die ersten Etappen des Glasfasernetzes im Herbst 2024 fertiggestellt sind, kann ein Grossteil der Bevölkerung von Rheinfelden ultraschnell im Internet surfen – mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s, wodurch sich beispielsweise ein durchschnittliches Fotoalbum in der Grösse von 1 Gigabyte in rund 0,8 Sekunden herunterladen lässt.

Die Bevölkerung hat die Wahl zwischen Angeboten verschiedener Diensteanbieter wie beispielsweise Wingo, Salt oder Sunrise, denen das neue Netz ebenfalls zur Verfügung steht. (mgt)