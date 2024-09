Überragender Fabian Weiss: zwei fünfte Plätze an der EM

Fabian Weiss startete letzte Woche im belgischen Limburg zur Europameisterschaft. Sowohl im Zeitfahren als auch im Strassenrennen fuhr er auf den hervorragenden fünften Rang.

Auf einem Kurs, welcher seinen Fähigkeiten nicht entgegenkam (er war komplett flach und sehr wenig technisch), startete Fabian Weiss in der Kategorie U23 zum Rennen über 31 Kilometer. Aufgrund dessen, dass er in diesem Jahr noch kein Einzelzeitfahren über diese Distanz absolviert hatte, herrschte etwas Ungewissheit über das richtige Einteilen der Kräfte.

Fabian Weiss fand jedoch von Anfang an seinen Rhythmus und konnte das Rennen, wie zuvor mit seinem Trainer besprochen, sehr gut einteilen. Am Ende fuhr er auf einen für ihn selbst überraschenden tollen 5. Rang. Am Freitag stand das Strassenrennen über 162 Kilometer an. Ein typisch belgischer Kurs, welcher mit einigen Kopfsteinpf lasterabschnitten versehen war und viele kurze, aber giftige Anstiege beinhaltete, erwartete die 147 startenden Fahrer. Von Anfang an wurde attackiert und immer wieder fanden sich kleinere Gruppen zusammen, welche jedoch vom Feld nie weit weggelassen wurden. 90 Kilometer vor dem Ziel entstand dann, auf einem Kopfsteinpf lasterabschnitt, die am Schluss entscheidende 15 Fahrer starke Spitzengruppe. Mit dabei aus Schweizer Sicht Fabian Weiss und sein Aargauer Teamkollege Fabio Christen aus Leuggern.

Der Fricktaler nutzte die Unruhe

Die Gruppe harmonierte gut und konnte ihren Vorsprung kontinuierlich ausbauen. 40 Kilometer vor dem Ziel fanden sich nach einer weiteren Attacke drei Fahrer zusammen. Diese sollten am Schluss den Sieg unter sich ausmachen. Der Rest der ehemaligen Spitzengruppe war sich etwas uneinig und fuhr nicht mehr so gezielt miteinander. Diese Unruhe nutzte der Sulzer 34 Kilometer vor dem Ziel zu einem Konterangriff. Zusammen mit einem Luxemburger konnte er sich lösen. Jeder der Beiden leistete seinen Anteil an Führungsarbeit und so retteten sie sich bis ins Ziel. Der Luxemburger konnte am Ende etwas mehr Kräfte freisetzen und so fuhr Fabian Weiss wiederum auf den sehr guten 5. Rang. Fabio Christen beendete das Rennen auf dem ebenfalls tollen 12. Rang.

Start an der WM in Zürich

Nun steht etwas Erholung an, denn schon beginnen die Weltmeisterschaften in Zürich. Fabian Weiss wird da erneut bei den U23, am Montag, 23. September, im Einzelzeitfahren und am Freitag, 27. September, im Strassenrennen starten. (mgt)