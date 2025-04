Nach einem herrlichen Frühlingstag eröffnete die Präsidentin Marsha Mueller die 170. Generalversammlung des Gemeinnützigen Frauenvereins Rheinfelden. 57 Mitglieder und fünf Gäste fanden sich im schön dekorierten Saal des Gesundheitszentrums Fricktal ein. Der Frauenverein konnte im vergangenen Jahr 19 neue Mitglieder gewinnen. Leider verstarben acht langjährige Mitglieder, denen in einer Schweigeminute gedacht wurde.

Rita Hirter präsentierte die Jahresrechnung 2024 und berichtete über die verschiedenen Spenden, die der Verein im Laufe des Jahres erhalten hat und weitergeben konnte. Der grösste interne Erlös stammte, wie bereits in den Vorjahren, aus der Brockenstube, die von der Rheinfelder Bevölkerung sehr geschätzt wird. Die Öffnungszeiten der Brockenstube sind immer donnerstags von 16 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr. Auch in diesem Jahr haben die Helferinnen und Helfer der Brockenstube, des Mahlzeitendienstes, von «Tischlein deck dich», des Teedienstes und des Blutspendedienstes insgesamt über 5000 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet. Würde man diese mit 30 Franken pro Stunde entschädigen, käme ein Betrag von über 150 000 Franken zusammen, der aus öffentlichen Mitteln finanziert werden müsste. Die Jahresrechnung und der von Carola Steinegger vorgelesene Revisorenbericht wurden mit Applaus genehmigt und verdankt. Da es keine Anträge seitens der Mitglieder gab, verlief die Versammlung zügig. Charlotte Burkhard, die viele Jahre erfolgreich das «Tischlein deck dich» geleitet hatte, übergab die Leitung an Sandra Niederkofler. Die Mitglieder bedankten sich mit grossem Applaus bei Charlotte Burkhard für ihre langjährige Arbeit und bei Sandra Niederkofler für die Übernahme der Leitung.

Zum Schluss gab es noch einige erfreuliche Wortmeldungen: Der Schjkk dankte dem Frauenverein für die grosszügigen Spenden im vergangenen Jahr, der AGV überbrachte Grüsse, der Frauenverein Möhlin gratulierte zum 170-Jahr-Jubiläum und überreichte allen Vorstandsmitgliedern ein Präsent und Brigitte Rüedin bedankte sich im Namen der Suchtberatung für die jährliche Spende. Schliesslich schloss die Präsidentin den geschäftlichen Teil der Versammlung und lud alle Anwesenden zum gemütlichen Teil des Abends ein. Bei belegten Brötchen und einem Gläschen Wein liessen die Mitglieder und Gäste das vergangene Vereinsjahr ausklingen. (mgt)