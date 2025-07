U23-EM: Fabienne Hoenke wird Vierte im Final über 200 Meter

An der U23-EM in Bergen (Norwegen) sprintete Leichtathletin Fabienne Hoenke vom LV Fricktal am Samstagabend im Final über 200 Meter in 23,15 Sekunden auf den ausgezeichneten vierten Rang.

Mit der Zeit von 23,15 Sekunden klassierte sich Fabienne Hoenke einen Hundertstel vor der Fünftplatzierten Iris Caligiuri von Lausanne-Sports. Caligiuri lief mit 23,16 Sekunden so schnell wie noch nie. Die Goldmedaille im 200-Meter-Final holte sich Success Eduan aus Grossbritannien in 22,74 Sekunden.

Vor der Abreise nach Bergen hatte Fabienne Hoenke im Gespräch mit der NFZ gesagt: «Ich nehme es wie es kommt, mit dem klaren Ziel Final.» Dieses Ziel hat die 20-jährige Möhlinerin erreicht. Und mit 23,15 Sekunden blieb sie nur geringfügig über der 23-Sekunden-Marke, die sie am ersten Juli-Wochenende in Lausanne, an den Trials des Schweizerischen Leichtathletikverbands Swiss Athletics, erstmals unterboten hatte, als sie sich die Selektion für die U23-EM in sagenhaften 22,96 gesichert hatte. (sir)