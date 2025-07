U23-EM: Fabienne Hoenke gewinnt Silber mit der 4x100-Meter-Frauenstaffel

Nach dem sensationellen vierten Rang im 200-Meter-Final vom Samstagabend gab es für Fabienne Hoenke am Schlusstag der U23-EM noch eine Team-Medaille zu feiern. Mit der 4x100-Meter-Frauenstaffel gewann die Möhlinerin in neuer U23-Rekord-Zeit Silber.



Nach den Goldmedaillen von Zehnkämpfer Andrin Huber und von Audrey Werro über 800 m hat sich die Schweiz am letzten Tag der U23-Europameisterschaften im norwegischen Bergen eine dritte Medaille gesichert. Die 4x100-m-Frauenstaffel in der Besetzung Chloé Rabac, Emma Van Camp, Fabienne Hoenke (LV Fricktal/Möhlin) und Soraya Becerra verbesserte im Final den im Vorlauf erzielten nationalen U23-Rekord (da noch mit Iris Caligiuri statt Hoenke) um acht Hundertstel auf 43,39 Sekunden und musste sich einzig Grossbritannien (42,92) geschlagen geben. Zwar waren auch die Polinnen schneller als die Schweizerinnen, jedoch wurden die Osteuropäerinnen disqualifiziert. Fabienne Hoenke hob im Sieger-Interview mit dem Schweizer Fernsehen den Team-Spirit hervor, der zusammenschweisse und solche Leistungen erst möglich mache. In der Leichtathletik als Einzelsportart sei das besonders schön, freute sich die 20-jährige Möhlinerin. (sir)