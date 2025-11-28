Handball: U17 Inter hält die Liga

Mit einem hart erkämpften 27:28-Auswärtssieg gegen Handball Emmen sicherte sich die SG Möhlin Fricktal zwei enorm wichtige Punkte: Sie umgeht damit den direkten Abstieg zur Saisonhälfte und bekommt die Chance, ab Januar in der Abstiegsrunde die Liga zu halten.

Die Partie startete ausgeglichen, ehe sich Möhlin leicht absetzen konnte. Mit einer kompakten Abwehrarbeit und einer starken Torhüterphase brachten die Fricktaler einen leichten Vorsprung (15:14) in die Pause. Danach blieb das Spiel offen und kein Team konnte sich mit mehr als zwei Toren absetzen – bis die Fricktaler nach der 50. Spielminute einen 3:0-Lauf hinlegten. Doch in der hektischen Schlussphase, 30 Sekunden vor dem Ende, gelang Emmen der Anschlusstreffer zum 27:28. Die letzten Sekunden meisterten die Fricktaler aber clever und bejubelten am Ende einen verdienten, wenn auch knappen Sieg.

«Ausschlaggebend waren unsere kompakte Abwehrarbeit, zahlreiche Ballgewinne sowie die bewahrte Ruhe in Drucksituationen», sagt Trainer Maurice Meier. «Mit nun acht Punkten aus acht Spielen und in einem herausfordernden Modus stehen wir auf Rang vier der Tabelle und haben den Vorrunden-Klassenerhalt gesichert. Die Mannschaft nimmt nicht nur zwei Punkte, sondern auch wichtiges Selbstvertrauen für die beiden letzten Spiele und danach für die anstehende Abstiegsrunde mit. Abschliessend kann ich nach dieser Leistung sagen: Wir sind bereit für die kommenden Aufgaben.» (mgt)

SG Möhlin Fricktal mit: Stalder (10/37, 28%); Widmer (9), Brand (2), Moser, Urich (3), Ernst, Zimmermann (3), Roth (4), Martin (1), Koller (2), Herzog, Schlienger, Oeschger (4).