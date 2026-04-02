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U16 von Volley Frick sind Vize-Aargauer Meisterinnen

  02.04.2026 Frick, Sport
Medaillen zum Abschluss einer erfolgreichen Saison.
Medaillen zum Abschluss einer erfolgreichen Saison.

Volleyball: Finalissima Zofingen

Zum Abschluss der Aargauer Volleyball-Meisterschaft findet jeweils in Zofingen die Finalissima statt. An einem ganzen Wochenende werden in den Jugendkategorien die Aargauer Meister ermittelt. Die übrigen Ligen spielen um den Verbleib in der Liga, den ...

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