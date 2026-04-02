U16 von Volley Frick sind Vize-Aargauer Meisterinnen

Zum Abschluss der Aargauer Volleyball-Meisterschaft findet jeweils in Zofingen die Finalissima statt. An einem ganzen Wochenende werden in den Jugendkategorien die Aargauer Meister ermittelt. Die übrigen Ligen spielen um den Verbleib in der Liga, den ...

Volleyball: Finalissima Zofingen

Zum Abschluss der Aargauer Volleyball-Meisterschaft findet jeweils in Zofingen die Finalissima statt. An einem ganzen Wochenende werden in den Jugendkategorien die Aargauer Meister ermittelt. Die übrigen Ligen spielen um den Verbleib in der Liga, den Aufstieg oder den Ligameistertitel. Auch Volley Frick war vertreten.

Nach Abschluss der vier Turnier-Sonntage lag das Team DU16 A vom TSV Frick Volley gemeinsam mit dem BTV Aarau auf Platz eins und qualifizierte sich somit souverän für den Final der besten drei Teams. Im ersten Spiel gegen die SG Rohrdorf-Reusstal gelang ein klarer Sieg in 2 Sätzen (25:18 und 25:15). Damit kam das abschliessende Spiel gegen die gleichaltrigen Mädchen aus der Kantonshauptstadt einem wirklichen Final-Spiel gleich. Auch wenn die Frickerinnen im Laufe der Turniere die Aargauerinnen zu schlagen vermochten, gelang dies am vergangenen Samstag nicht mehr. Auch die verletzungsbedingten Absenzen zweier Mädchen schwächten das Team, so dass der BTV Aarau das Final verdient gewann (25:19, 25:19). Nach kurzer Enttäuschung waren die Mädchen aber sehr glücklich, das zweitbeste Team im ganzen Kanton zu sein.

Sechster Rang für die Kids

Das Kids-Team konnte auch an der Finalissima in Zofingen teilnehmen. Was für eine Aufregung! Noch einmal gegen die fünf besten Kids Teams antreten und das Geübte zeigen. Und zwischendurch auch mal «den Grossen» zuschauen. Die Kids spielten ein tolles Turnier und holten den sechsten Rang.

Ligaerhalt Damen 1

Das Damen 1 konnte an der Finalissima in Zofingen alle drei Barrage-Spiele gewinnen. Somit werden sie auch nächstes Jahr in der 4. Liga spielen.

Auch das Herren 2 musste in die Saison-Verlängerung an der Finalissima in Zof ingen. Vier Mannschaften kämpften um zwei 4. Liga-Plätze. Mit vereinzelter Unterstützung des Herren 1 stellte man sich erfolgreich der Herausforderung. Drei, zumeist souveräne, Siege gegen engagierte Gegner konnten erzielt werden. Das Saisonziel Ligaerhalt wurde erreicht. (mgt)