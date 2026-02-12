U15-Handballer aus Stein im Finale

Auch U13-Spieler waren mit von der Partie

Mit einem überzeugenden Auswärtssieg im R-Cup-Halbfinale sichert sich die U15 des TV Stein verdient den Finaleinzug.

Am Montagabend stand in der Sporthalle Bäumlihof in Basel das R-Cup-Halbfinal zwischen der SG Handball Basel-Stadt (MU15P S2) und dem TV Stein (MU15P S2) auf dem Programm. Die Steiner Kids waren von Beginn an hoch motiviert. Das klare Ziel: der Einzug ins Cupfinale.

Der Start verlief zunächst harzig, das erste Tor fiel erst nach fünf Minuten durch Jonny Epp. Danach war der Knoten geplatzt, und die Steiner spielten sich schöne Tore heraus. Angeführt von den Führungsspielern Lina Caruso und Severin Blatter konnte sich das Team bis zur Pause auf 19:12 absetzen.

Die zweite Halbzeit begann ausgeglichen. Nach mehreren Zwei-Minuten-Strafen für Stein kamen die Basler nochmals näher heran. Doch dann zeigte Yannick Blatter im Tor starke Paraden, die Mannschaft fing sich wieder und zeigte, was sie kann. Am Ende stand ein klarer 34:24-Sieg – und damit der verdiente Finaleinzug. Besonders hervorzuheben ist, dass sechs Spieler eingesetzt wurden, die eigentlich noch im U13-Alter sind – und alle konnten sich in die Torschützenliste eintragen.

Der Final findet am Sonntag, 15. März, statt. Der Verein hofft, dass zahlreiche Sportfreunde die jungen Spieler anfeuern. Das nächste Spiel der Hauptrunde findet am Samstag, 21. Februar, gegen die HSG Handball Brugg in der Mülimatt in Brugg statt. (rb/)