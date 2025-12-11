U10 für den Regionalfinal qualifiziert

UBS Kids Cup Team Stein in Obersiggenthal

Erfolgreiche Platzierungen und viel Teamgeist prägten den Auftritt des Steiner Nachwuchses beim UBS Kids Cup Team vergangenen Sonntag in Obersiggenthal.

Am frühen Morgen brach die Kategorie U14 Mixed nach Obersiggenthal auf, um sich mit anderen Mannschaften der Region in den Disziplinen des UBS Kids Cup Team zu messen. Die Steiner Athletinnen und Athleten zeigten grossen Einsatz und viel Teamgeist und hatten sichtlich Freude am Wettkampf. Am Ende durfte sich die U14 über einen erfolgreichen 9. Rang freuen.

Am Nachmittag folgten die jüngsten Steiner Teilnehmenden. Der TV Stein startete bei der U12 mit einem Jungs-Team und einem Mädchen-Team sowie bei der U10 mit einem Mixed-Team. Für viele der Kinder war es der erste Wettkampf überhaupt, entsprechend gross war die Aufregung und die Freude, endlich Wettkampfluft zu schnuppern. Die U12-Boys und das U10-Mixed-Team überzeugten mit starken Leistungen und erreichten beide den hervorragenden 3. Rang, womit sie sich für den Regionalfinal am 14. Februar in Gelterkinden qualifizierten. Auch die U12 Girls zeigten viel Einsatz und Begeisterung und belegten in einem starken Teilnehmerfeld den guten 10. Rang.

UBS Kids Cup Team – ein Wettkampf für Teamgeist

Der UBS Kids Cup Team ist ein nationaler Hallenwettkampf für Kinder zwischen 7 und 15 Jahren. Die Teams treten in vier spielerischathletischen Disziplinen gegeneinander an, die Schnelligkeit, Koordination, Ausdauer und vor allem Teamwork verlangen. Die Resultate aller Teammitglieder werden zusammengezählt, was für Spannung und Dynamik sorgt. Über lokale Wettkämpfe können sich die besten Teams für den Regionalfinal und anschliessend für den Schweizer Final qualifizieren. Der Anlass bietet den Kindern eine motivierende Plattform, ihre Freude an der Leichtathletik auszuleben, Neues auszuprobieren und gemeinsam als Team über sich hinauszuwachsen. (mgt)