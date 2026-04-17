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TV STEIN U15 GEWINNT SILBER AM HANDBALL REGIO-CUPFINAL

  17.04.2026 Stein
Foto: zVg
Foto: zVg

Die U15 des TV Stein spielte Mitte März nach einem souveränen Halbfinal das Endspiel in Basel gegen SG Oberwil/ Therwil. Die Steiner zeigten teilweise ein tolle Partie, mussten am Ende aber eine 17:26-Niederlage hinnehmen. Die Enttäuschung war gross, dennoch kann die Mannschaft ...

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