TV STEIN U15 GEWINNT SILBER AM HANDBALL REGIO-CUPFINAL

Die U15 des TV Stein spielte Mitte März nach einem souveränen Halbfinal das Endspiel in Basel gegen SG Oberwil/ Therwil. Die Steiner zeigten teilweise ein tolle Partie, mussten am Ende aber eine 17:26-Niederlage hinnehmen. Die Enttäuschung war gross, dennoch kann die Mannschaft ...

Die U15 des TV Stein spielte Mitte März nach einem souveränen Halbfinal das Endspiel in Basel gegen SG Oberwil/ Therwil. Die Steiner zeigten teilweise ein tolle Partie, mussten am Ende aber eine 17:26-Niederlage hinnehmen. Die Enttäuschung war gross, dennoch kann die Mannschaft stolz auf ihre Leistung sein – sie hat bis zum Schluss gekämpft. (mgt)