Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

TV Stein reüssierte in Seengen

  25.06.2026 Stein, Sport
Gruppenfoto der Männer und Frauen. Foto: zVg
Gruppenfoto der Männer und Frauen. Foto: zVg

Der Verein sammelte Anregungen für das «eigene» Turnfest 2028

Mit einem zweiten Rang bei den Frauen und Männern sowie einem starken fünften Rang der Aktiven blickt der TV Stein auf ein äusserst erfolgreiches Turnfest in Seengen zurück.

Den ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote