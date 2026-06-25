TV Stein reüssierte in Seengen

Mit einem zweiten Rang bei den Frauen und Männern sowie einem starken fünften Rang der Aktiven blickt der TV Stein auf ein äusserst erfolgreiches Turnfest in Seengen zurück.

Der Verein sammelte Anregungen für das «eigene» Turnfest 2028

Mit einem zweiten Rang bei den Frauen und Männern sowie einem starken fünften Rang der Aktiven blickt der TV Stein auf ein äusserst erfolgreiches Turnfest in Seengen zurück.

Den Auftakt machten am vergangenen Freitag die Frauen und Männer im dreiteiligen Vereinswettkampf der 1. Stärkeklasse. Mit der hervorragenden Schlussnote von 28,68 erreichten sie den ausgezeichneten 2. Rang.

Besonders hervorzuheben sind die Disziplinen Schleuderball und Wurf, welche beide mit der Maximalnote 10 bewertet wurden. Auch im Fit & Fun überzeugten die Turnerinnen und Turner mit den starken Noten 9,74 und 9,20. Diese hervorragenden Leistungen bildeten die Grundlage für das Spitzenresultat.

Am Samstag standen die Aktiven im Einsatz. Sie absolvierten ihren Wettkampf in der 2. Stärkeklasse und erreichten mit der Schlussnote von 26,89 den sehr guten 5. Rang. Die besten Resultate erzielten sie im Steinstossen mit der Note 9,56, im Weitsprung mit 9,44 sowie im Wurf mit 9,25. Auch die übrigen Disziplinen wurden auf hohem Niveau absolviert, sodass die Aktiven mit den erzielten Resultaten sehr zufrieden sein dürfen.

Nach den Wettkämpfen nutzten einige Vereinsmitglieder die Gelegenheit für eine Abkühlung im Hallwilersee, bevor auf der Festmeile bis in die Nacht gefeiert wurde. Ebenfalls vor Ort war das Organisationskomitee des Kantonalen Turnfests 2028 in Stein. Die Verantwortlichen nutzten die Gelegenheit, das Turnfest in Seengen zu besichtigen und wertvolle Eindrücke sowie Ideen für die Organisation des eigenen Grossanlasses im Jahr 2028 zu sammeln.

Am Sonntagnachmittag wurden die erfolgreichen Turnerinnen und Turner am Bahnhof herzlich empfangen. Bei einem gemütlichen Apéro beim «Zollhüsli» am Rhein fand das ereignisreiche Wochenende einen würdigen Ausklang. Das Turnfest in Seengen war für den Turnverein Stein in mehrfacher Hinsicht ein voller Erfolg. (fs/)