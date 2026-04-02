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TV Stein dank Remis in den Aufstiegsspielen

  02.04.2026 Stein, Sport
Hat sich den Platz in den Aufstiegsspielen zur 2. Liga redlich verdient: Die 1. Mannschaft des TV Stein. Foto: zVg
Hat sich den Platz in den Aufstiegsspielen zur 2. Liga redlich verdient: Die 1. Mannschaft des TV Stein. Foto: zVg

Handball, 3. Liga: SG Sonnenberg – SG T V Stein 25:25 Dramatisches Spiel in Möhlin. Die Handballer des TV Stein sichern sich mit einem späten Ausgleich gegen die SG Sonnenberg den Platz in den Aufstiegsspielen.

Noch ein Punkt fehlte dem TV Stein für die Qualifikation ...

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