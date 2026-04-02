TV Stein dank Remis in den Aufstiegsspielen

Handball, 3. Liga: SG Sonnenberg – SG T V Stein 25:25 Dramatisches Spiel in Möhlin. Die Handballer des TV Stein sichern sich mit einem späten Ausgleich gegen die SG Sonnenberg den Platz in den Aufstiegsspielen.

Handball, 3. Liga: SG Sonnenberg – SG T V Stein 25:25 Dramatisches Spiel in Möhlin. Die Handballer des TV Stein sichern sich mit einem späten Ausgleich gegen die SG Sonnenberg den Platz in den Aufstiegsspielen.

Noch ein Punkt fehlte dem TV Stein für die Qualifikation zu den Aufstiegsspielen. Am Samstag traf die 1. Mannschaft auf die SG Sonnenberg, gespickt mit ehemaligen NLB-Spielern und Routiniers. Die Steiner starteten nervös in die Partie und lagen schnell mit 3:0 zurück. Mit zunehmender Spieldauer fanden sie jedoch besser ins Spiel, kämpften sich heran, konnten den Rückstand aber nicht entscheidend verkürzen. Zu viele technische Fehler verhinderten den Ausgleich, so dass es zur Halbzeit 16:14 für Sonnenberg stand.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich Stein deutlich verbessert und konnte bald ausgleichen. Dennoch gelang es dem Team nie, in Führung zu gehen, wodurch Sonnenberg zwischenzeitlich wieder auf drei Tore davonzog. Nach einem Timeout von Coach Chäfer begann die Auf holjagd. Als die Uhr 59:30 anzeigte, gelang Patrick Ankli, der insgesamt zehn Tore erzielte und auch defensiv überzeugte, der viel umjubelte Ausgleich. Sonnenberg hatte jedoch noch 30 Sekunden Zeit für den letzten Angriff und kam zweimal frei zum Abschluss. Doch Torhüter «Bully» parierte beide Würfe sensationell und sicherte den Steinern das Unentschieden.

Mit dem Schlusspfiff brach grosser Jubel aus – beim Spielstand von 25:25 sicherte sich der TV Stein den Platz in den Aufstiegsspielen.

Die Steiner Handballer haben sich über die gesamte Saison hinweg die Teilnahme an den Aufstiegsspielen verdient. Wann und in welcher Form diese stattfinden werden, ist derzeit noch unklar. Der TV Stein wartet nun gespannt die Bekanntgabe des Termins ab, um mit dem gesamten Verein eine Fanreise ans Aufstiegsspiel zu organisieren und seine 1. Mannschaft lautstark zu unterstützen. (mgt)