Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

TV STEIN BERGTURNFAHRT

  16.09.2025 Stein, Sport
Foto: zVg
Foto: zVg

Mit 33 Turnerinnen und Turnern reiste der TV Stein Anfang September nach Sörenberg. Nach der Ankunft bezogen alle die Unterkunft, anschliessend stand bereits das erste Highlight auf dem Programm: die Entlebucher Jagdtrophy. Am Abend gab es einen gemütlichen Grillplausch. In geselliger ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote