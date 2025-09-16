TV STEIN BERGTURNFAHRT

Mit 33 Turnerinnen und Turnern reiste der TV Stein Anfang September nach Sörenberg. Nach der Ankunft bezogen alle die Unterkunft, anschliessend stand bereits das erste Highlight auf dem Programm: die Entlebucher Jagdtrophy. Am Abend gab es einen gemütlichen Grillplausch. In geselliger ...

Mit 33 Turnerinnen und Turnern reiste der TV Stein Anfang September nach Sörenberg. Nach der Ankunft bezogen alle die Unterkunft, anschliessend stand bereits das erste Highlight auf dem Programm: die Entlebucher Jagdtrophy. Am Abend gab es einen gemütlichen Grillplausch. In geselliger Runde wurde noch bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, gelacht und getanzt.

Der Sonntag stand zur freien Gestaltung zur Verfügung. In kleineren Gruppen machten sich die einen auf zur Brienzer Rothorn-Bahn und wanderten auf den Gipfel, während andere die Rossweid in Sörenberg erkundeten oder den Tag gemütlich im Restaurant verbrachten. Am späteren Nachmittag traten alle die Rückreise nach Stein an. (mgt)